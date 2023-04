G7 wil tegen 2040 komaf maken met plasticvervuiling

«We verbinden ons ertoe om een einde te maken aan plasticvervuiling, met de ambitie om bijkomende plasticvervuiling tegen 2040 tot nul te herleiden in de schoot van de G7», zo staat in de gemeenschappelijke slotverklaring.

De zeven grote industrielanden (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en Canada) willen die doelstelling realiseren via de uitbouw van een kringloopeconomie en de reductie of afschaffing van het gebruik van wegwerpplastic en niet-recycleerbare plastic.

De ministers spraken zich in Japan ook uit voor een «versnelling» van de uitstap uit fossiele brandstoffen in alle sectoren, maar nieuwe deadlines werden er niet geformuleerd.

Europa

Momenteel produceert de gemiddelde Europeaan iets minder dan 180 kg verpakkingsafval per jaar. In de afgelopen tien jaar is de hoeveelheid van dat afval in Europa met meer dan 20% toegenomen. Als er geen maatregelen genomen worden, mag tegen 2030 een stijging met nog eens 19% worden verwacht.