Gaia lanceert virtuele dierentuin als alternatief voor traditionele zoo

Miljoenen dieren in gevangenschap

Wereldwijd leven in meer dan 10.000 dierentuinen miljoenen wilde dieren in gevangenschap. «Ze zijn vaak opgesloten in verblijven die veel kleiner zijn dan hun natuurlijk territorium en die qua aankleding erg verschillen van de savanne of het bos, waar ze eigenlijk thuishoren. Het is niet verwonderlijk dat velen van hen, zeker in ondermaatse dierentuinen, lijden aan ernstige mentale en fysieke aandoeningen. De verblijven in dierentuinen zijn voornamelijk gebouwd met het oog op de bezoekers, die de dieren zo veel mogelijk kunnen bekijken, ook als dit ten koste gaat van de rust en stilte van de dieren», benadrukt Vandenbosch.