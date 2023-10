Gemiddelde Belg produceert 170 kilogram verpakkingsafval per jaar

Verpakkingsafval komt in verschillende vormen, gaande van dozen van onlinebestellingen tot wegwerpbekers voor koffie. Volgens Eurostat kende dat soort afval in de EU in 2021 de grootste toename in tien jaar. Het EU-gemiddelde steeg met 10,8 kilogram per persoon op een jaar tijd. Tegenover 2011 is het afvalgewicht met 32 kilogram toegenomen.