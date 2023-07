Groen wil begrenzing van huurprijzen voor energieverslindende woningen

Sinds 1 januari moeten eigenaars die een huis of appartement kopen met een slecht energielabel, de woning binnen de vijf jaar renoveren. Maar volgens Groen werkt die verplichting niet als de Vlaamse overheid niet de nodige financiële ondersteuning voorziet. «Dat is een renovatiesprookje», zegt covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. Volgens hem heeft 40 procent van de Vlamingen niet de middelen om hun woning te renoveren, goed voor ruim 1 miljoen huishoudens. «Juist voor hen is renovatie zo belangrijk, want elke centimeter extra isolatie, is onmiddellijk een lagere energiefactuur.»

Renovatiebon

De partij, die Vlaams in de oppositie zit, lanceert nu een eigen plan om renovatie betaalbaar te maken. Ten eerste pleit ze voor een renovatievoorschot tot 80.000 euro in de vorm van renteloze of goedkope leningen, af te betalen via de energiefactuur of bij de verkoop van de woning. Aan de meest kwetsbare gezinnen met de meest energieverslindende woningen - EPC-labels E of F - willen de groenen een renovatiebon van 10.000 tot 30.000 euro geven, die niet moet worden terugbetaald. Tot slot vraag Groen een begrenzing van de huurprijs voor woningen met labels E of F. Dat moet verhuurders ertoe aanzetten de woningen te renoveren.