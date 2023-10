Grote spinkrab vestigt zich in Oosterschelde

Grote spinkrabben behoren tot de grootste krabben ter wereld. Hun lijf is maar zo’n 20 centimeter lang, maar de spinachtige poten inclusief scharen zijn enorm. In Europa komen grote spinkrabben van nature voor in de Kanaalzone en zuidelijker. De laatste jaren werden waarschijnlijk door klimaatverandering al steeds vaker flinke hoeveelheden spinkrabben bij de Belgische kust gezien, dus volgens ANEMOON is het logisch dat de schaaldieren nu in Nederland zijn opgedoken.