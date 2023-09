Het is je laatste kans om deze groene komeet te zien, tenzij je 400 jaar oud wordt

De komeet die recent nog onder andere Turkije in een groene gloed hulde zal binnenkort uit ons zicht verdwijnen. De onlangs ontdekte groene komeet Nishimura heeft zijn laatste passage langs de zon overleefd, wat goed is voor de komeet maar slecht voor ons. Het betekent dat we hem binnenkort niet meer kunnen zien en dat hij pas over 437 jaar weer langskomt, dus je moet snel zijn om nog een laatste glimp op te vangen.