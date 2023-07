Hitte in Zuid-Europa, Noord-Amerika en China veel waarschijnlijker door klimaatverandering

In juli kreunden Zuid-Europa, de Verenigde Staten, Mexico en China onder loodzware hittegolven: hitterecords sneuvelden en mensen stierven als gevolg van de hitte. In Mexico alleen al lieten meer dan 200 mensen het leven door de hitte. Hittegolven behoren tot de dodelijkste natuurrampen: elk jaar sterven duizenden mensen aan de gevolgen van hitte, al wordt die impact vaak pas weken of maanden na de hittegolf duidelijk, stelt de WWA dinsdag. Op verschillende plekken worden sterfgevallen als het gevolg van hitte immers niet als dusdanig geregistreerd.

Niet uitzonderlijk

Vandaag zijn hittegolven als gevolg van de opwarming van de aarde door menselijke activiteiten niet meer ongewoon, zoals klimaatprojecties en rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) voorspelden. Hittegolven zoals die van deze maand worden eens elke vijftien jaar verwacht in de VS en Mexico, eens elke tien jaar in Zuid-Europa en eens elke vijf jaar in China. Zonder de klimaatverandering zouden dergelijke hittegolven echter zeldzaam zijn in China en vrijwel onmogelijk in de VS en Mexico en Zuid-Europa, stelt de WWA. Bovendien zijn de hittegolven heter dan in een wereld zonder klimaatverandering.