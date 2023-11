Hoge concentraties van schadelijkste PFAS in drinkwater helft Brusselaars

Voor PFAS4, die beschouwd worden als de gevaarlijkste ’forever chemicals’, is de concentratie in het drinkwater in delen van Brussel te hoog. Dat schrijft La Derniere Heure. De hoeveelheid overschrijdt de norm van 4 nanogram per liter water, aldus de krant.

Woensdag had Brussels minister van Milieu Alain Maron (Ecolo) nog uitgelegd dat voor de twintig PFAS die Vivaqua sinds 2020 detecteert, de concentraties nooit hoger liggen dan 100 nanogram per liter, zijnde de Europese norm. Ook de drempel van 30 nanogram per liter die het Brussels Gewest wil instellen, werd nergens overschreden.

Maar volgens Brussels parlementslid Christophe De Beukelaer van oppositiepartij Les Engagés gelden voor de vier gevaarlijkste PFAS wél hoge concentraties. «Het PFAS4-niveau in het reservoir van Sint-Genesius-Rode ligt veel hoger dan de Deense norm (2 ng/l) en dan de drempel die vastgelegd werd in Vlaanderen (4 ng/l)», zegt hij in de krant. Tussen oktober 2021 en dit jaar lag de gemiddelde concentratie van PFAS4 er op 6,9 ng/l. Het reservoir voorziet ongeveer de helft van de Brusselse huishoudens van drinkwater.

In de reservoirs van Ukkel en Eigenbrakel (Callois) ligt de concentratie ook hoger dan de Deense norm, maar wel lager dan aanbevolen.

Maron: «Brussel respecteert Europese norm»

In een reactie herhaalt het kabinet-Maron dat de Europese norm al overal gerespecteerd wordt in Brussel en dat er dus geen reden is tot ongerustheid. De Ecolo-minister wijst er ook op dat de Europese norm voor Brussels drinkwater al zal verplicht zijn begin 2024, terwijl dit van Europa maar moet vanaf 2026.

Het kabinet-Maron merkt ook op dat hij woensdag in het parlement heeft aangekondigd dat hij verder wil gaan dan de Europese norm door, in navolging van Vlaanderen en Wallonië, een bijkomende waakzaamheidsdrempel in te voeren, van 4 ng/l voor PFAS4. «Het zijn extreem lage drempels, maar het moet ons lukken om die richting uit te gaan, vanuit het voorzorgsprincipe.»

De Ecolo-minister vroeg Leefmilieu Brussel en watermaatschappij Vivaqua om hun expertise en om voorstellen. Volgens het kabinet-Maron moet dit «snel» resulteren in een formele waakzaamheidsgrens. Maar een concrete termijn noemt het kabinet-Maron niet.

