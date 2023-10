IMF vraagt «veel meer private financiering» voor klimaattransitie

De VN-organisatie voor financiële stabiliteit in de wereld voorziet dat de groei van de overheidsinvesteringen in deze vergroeningsslag in de betreffende landen beperkt zal zijn. Dat betekent volgens het fonds dat private investeerders een grote bijdrage zullen moeten leveren. Het IMF schat dat zo’n 80% van de investeringen door andere partijen dan overheden opgehoest moet worden.

Meer duurzame beleggers

Banken en verzekeraars moeten beter doen

Het IMF heeft ook gekeken naar de 39 grootste banken en verzekeraars in de wereld. Zij hebben hun duurzaamheidsbeleid nog niet goed in lijn gebracht met de klimaatdoelen, staat in het rapport. In de meeste gevallen is beleid op dit vlak zwak geformuleerd of nog niet in lijn zijn met het streven om klimaatneutraal te worden. Er gaat ook nog steeds veel geld naar fossiele bedrijven.