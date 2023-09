Imkers treffen desastreuze bacterie aan in bijenkorven: «Grootste ramp na pesticiden»

De VRT-documentaire ‘Godvergeten’ ging als een schokgolf door ons land. Niet alleen de getuigenissen over het seksueel misbruik in de Kerk blijven nazinderen, maar ook de manier waarop het instituut omging met de slachtoffers. De vzw Broeders van Liefde, die verschillende scholen en zorginstelling beheert, heeft nu in een open brief zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers: «Wat we hebben gezien en gehoord was zo verkeerd.»