Klimaatmars trekt zondag door de Brusselse straten

«Jongeren beseffen dat zij veel meer dan de vorige generaties geconfronteerd zullen worden met de gevolgen van de klimaatcrisis», zo zegt YOUCA, een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. «We kunnen de ergste gevolgen nog inperken, maar dan moeten we nu in actie schieten.»

Oproep tot klimaattransitie

Ongeveer 55.000 jongeren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië zetten zich vandaag in voor het klimaat tijdens een gezamenlijke en gelijktijdige actie. Het gaat over 487 groepen, voornamelijk scholen, zo laat YOUCA weten. Ze richten zich naar de hele bevolking en moedigen iedereen aan om mee te stappen in de Klimaatmars op zondag.