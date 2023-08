Limburgse wolven August en Noëlla hebben opgroeiende kleinkinderen in Nederland

Op 25 juli verongelukte wolf August in Limburg. Op dat ogenblik was hij volgens welkomwolf met een maag vol voedsel op weg naar zijn kroost. «Voor de minstens zeven welpen ziet de toekomst er minder rooskleurig uit, want moeder Noëlla wacht de haast onmogelijke taak om al die welpen in haar eentje van voedsel te voorzien», legt Jan Loos van welkomwolf uit.

Nog maar twee zeker levend

Van de 21 welpen uit de vorige drie nesten van August en Noëlla zijn er nog maar twee met zekerheid in leven. Een mannetje met de wetenschappelijke naam GW2435m (een welp van 2021) hielp eerst de welpen van 2022 grootbrengen, trok dan weg en leeft sinds eind november 2022 op de Veluwe en in januari vond hij een partner. De wolvin in kwestie staat bekend als GW3012f en is afkomstig uit een roedel in de Duitse deelstaat Nedersaksen.