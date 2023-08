Londen breidt milieuzone voor auto’s uit naar vrijwel hele stad

De maatregel is bedoeld om de luchtvervuiling in de Britse hoofdstad tegen te gaan. Volgens het stadsbestuur zorgt dat nu nog jaarlijks voor duizenden nieuwe gevallen van kanker, longziektes, astma en dementie bij inwoners van Groot-Londen. Daarom wordt de zogeheten ultralage-emissiezone die al in de meest centrale stadsdelen gold uitgebreid naar de hele stad. Het aantal inwoners in de zone stijgt daarmee van 4 naar 9 miljoen.