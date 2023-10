Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert niet

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is er in 2022 niet op vooruitgegaan. Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de concentratie van de meeste vervuilende stoffen stagneert of licht stijgt ten opzicht van 2021. Als belangrijkste oorzaken van de stagnerende luchtkwaliteit wijst de VMM naar de heropleving van de economie na de coronapandemie en de toegenomen houtverbranding.