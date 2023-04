Luchtvervuiling doodt jaarlijks 1.200 kinderen en jongeren in Europa

Het EEA-rapport heeft betrekking op ongeveer 30 landen op het continent, waaronder de 27 lidstaten van de Europese Unie. Uit de resultaten blijkt dat de nog steeds hoge luchtvervuiling in grote delen van Europa ook kinderen en jongeren in gevaar brengt.

«Ondanks de vooruitgang in de afgelopen jaren ligt het niveau van verschillende belangrijke luchtverontreinigende stoffen nog steeds boven de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, vooral in Midden- en Oost-Europa en in Italië», aldus de EU-organisatie.