Met Belgische duurzame frisdrankautomaten de strijd aangaan tegen plastic

Wanneer we denken aan frisdrank, denken we al snel aan de plastieken flessen en aluminium blikjeswaarin deze zoete heerlijkheid meestal zit. Maar dankzij een Belgische start-up, Dripl, is er nu een duurzaam alternatief.

«Het is toch jammer dat je hier een drinkfles kunt vullen met water, maar als je iets lekkers en fris wilt drinken, is er blijkbaar een wegwerpverpakking voor nodig», stelde medeoprichter, Colin Deblonde vast. «In België consumeren we 1,415 miljard liter frisdrank per jaar. Dat is elk jaar 691 kiloton CO2-equivalenten, gelijk aan de uitstoot van 80.000 Belgische huishoudens.»

Het gebruik van verpakking wordt vermeden door leidingwater te filteren, koelen, bruisend te maken en tenslotte te mengen met smaakstof.

Cijfers en daden

Niet alleen de verpakking van frisdrank in blik is schadelijk voor het milieu, maar ook het watertransport van al die drank schaadt onze planeet. Per blikje van 33 cl is de uitstoot 17,9 g CO2, berekende BIER - the Beverage Industry Environmental Roundtable. De cijfers spreken voor zich, nu moeten de daden nog volgen.

In een post-covid tijdperk is er een snelle evolutie naar de werkplek van de toekomst. In de war for talent wordt door een nieuwe generatie werknemers steeds meer belang gehecht aan het minimaliseren van de ecologische voetafdruk, meer focus op welzijn en een nieuwe manier van werken binnen een bedrijf.