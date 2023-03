Met deze vier tips maak je jouw selfcare een pak duurzamer (en goedkoper)

Plastieken zakjes zijnverdwenen, herbruikbare drinkflessen zijn in alle kleuren en vormen verkrijgbaar en glazen potten zijn een esthetische must in je huishouden. Maar hoe kunnen we op een duurzame, en betaalbare, manier voor onszelf zorgen?

Een blok zeep

Zo simpel als het kan zijn: een blok zeep. Plastic flessen namen het in het midden van de 20ste eeuw over van zeep in repen of vloeibare vorm in glazen flessen. Maar wist je dat de fles, die van plastiek gemaakt wordt, het duurste onderdeel van de zeep is? Een vloeibare zeep bestaat voor het grootste deel uit water, waardoor die goedkoper lijkt. Een blok zeep gaat gemakkelijk dubbel zo lang mee als een flacon. Daarbovenop is het vrij van schadelijke stoffen, een win-win dus!

Herbruikbaar scheermes

Wegwerpscheermesjes zijn niet enkel slecht voor het milieu en je huid, maar ook voor je portemonnee. Heel wat wegwerpscheermesjes hebben een dubbel mesje en een plastieken omhulsel, wat voor huidirritaties kan zorgen. Ze hebben een prijsrange van ongeveer 75 cent tot 15 euro per stuk, wat bijzonder breed is. In de herbruikbare categorie vind je producten van 20 tot 35 euro. Dat is een heel pak meer, zeker in vergelijking met de goedkoopste optie van de wegwerpvariant. Maar (!) de herbruikbare mesjes hebben een langere gebruiksduur, zijn door hun materialen beter voor de huid en zijn simpel te vervangen aan de prijs van twee euro voor vijf stuks.

Nog niet overtuigd? Als we over een periode van 20 jaar wekelijks zouden scheren, dan zouden wegwerpscheermesjes van 75 cent je 720 euro kosten, terwijl een herbruikbaar je 95 euro zou kosten!

Suikerontharing

Voor wie haarloos door het leven wil gaan, maar niet wil scheren, is suikerontharing zeker een aanrader. Het is een zachte en veilige methode om effectief haar te verwijderen. Dat het geen pijn doet, zou een dikke leugen zijn, maar aangezien de wax zich hecht aan de haartjes en niet aan de huid is er een merkbaar verschil in pijn in vergelijking met gewone wax. Zeker voor zij die een gevoelige huid hebben, is suikerontharing door de afwezigheid van chemicaliën het proberen waard. De wax is thuis gemakkelijk te maken met suiker, water en limoen. Heb je daar geen tijd voor? Het internet staat vol met verschillende soorten suikerontharingsproducten!

Katoenen watjes

Sinds de opkomst van een skincare-routine, zijn watjes een vaak gekocht (en uitverkocht) product. Het reinigen van je gezicht is dan ook een fijne avondroutine voor je in bed kruipt. Hoewel er in wattenschijfjes geen plastic zit, is de productie ervan erg belastend voor het milieu. Er belanden gemiddeld 1.300 wegwerpwattenschijfjes in de vuilbak per huishouden per jaar, terwijl er ook een herbruikbare versie is. Die investering is goed voor je huid, gemakkelijk te wassen en te onderhouden en je bespaart er (opnieuw!) geld mee. Zo belanden je wattenschijfjes in de wasmachine, in plaats van de vuilbak. Je kan ze natuurlijk ook zelf maken van oude handdoeken of washandjes!