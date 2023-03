Nieuwe bijensoort voor ons land waargenomen en uitgestorven gewaande soort herontdekt

De internationale zandbijenexpert Thomas Wood controleerde tijdens een opleiding van de werkgroep in januari 2022 enkele verzamelde exemplaren uit de collecties van de vrijwilligers. Een van de betreffende zandbijen bleek een nieuwe soort voor het land te zijn. Het ging om Andrena assimilis. Die werd al in 2020 waargenomen in de plantentuin van Meise, maar de identificatie volgde ruim anderhalf jaar later. Daarnaast was er de herontdekking van de kleine tubebij (Stelis minuta).

Opvallende vondsten

De twee meest opvallende vondsten voor 2022 komen beide uit het eerste weekend van juli. Zo werd de rotsmetselbij (Hoplitis villosa) op 2 juli herontdekt voor het land in de gemeente Büllingen. De soort, die haar nestjes voornamelijk maakt tussen scheuren en spleten in steen, werd voor het laatst waargenomen in ons land in 1974 in Gembloers. Een dag later werd de zwartbuikwespbij (Nomada errans) aangetroffen in Maasmechelen.