Nog geen herbruikbare bekers op grote festivals

Ongeveer 1.700 evenementen moeten zich deze zomer aan de aangescherpte wetgeving houden: vanaf 15 juni mogen dranken uitsluitend in herbruikbare bekers, petflessen en blikjes worden aangeboden. Toch zullen pintjes op Tomorrowland, Rock Werchter en Graspop nog in wegwerpbekers geschonken worden. De organisaties van de festivals hebben daarvoor een uitzondering aangevraagd bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg maandag.

«We willen uiteraard geen festivals boycotten, alleen positieve effecten op het milieu creëren», zegt Andy Pieters, woordvoerder van minister Demir in de kranten. «Als het niet mogelijk is om te werken met herbruikbare bekers, hebben we daar oren naar. Organisatoren moeten dat wel kunnen aantonen: omdat er niet genoeg kan worden geleverd, bijvoorbeeld, of onvoldoende afgewassen. Je moet ook rekening houden met de volksgezondheid, daarom is het belangrijk dat die bekers na het wassen opnieuw volledig droog zijn. Anders krijg je bacteriën.»

Volgend jaar wel?

Tomorrowland werkt met herbruikbare bekers op de camping, maar nog niet op het festivalterrein. «We hebben 200.000 bezoekers per weekend en de markt is niet klaar om dat volume bekers te leveren, te wassen en te stockeren. De bars zijn daar ook niet op voorzien, waardoor we al die bekers zouden moeten verplaatsen naar een plek buiten het terrein. Dat betekent extra transport, en dat is evenmin ecologisch én belastend voor buurt. Bovendien hebben we nog een enorme stock», legt woordvoerder Debby Willemsen uit.

Op de dagfestivals Werchter Boutique en TW Classic wordt voor het eerst met herbruikbare bekers gewerkt, maar het vierdaagse Rock Werchter houdt vast aan wegwerpbekers. «Ik ga ervan uit dat we tegen volgend jaar wel volledig herbruikbaar kunnen werken, want we willen daarin zeker de wetgeving volgen. We zien momenteel een grote inhaalbeweging onder de leveranciers en afwasbedrijven», zegt Nele Bigaré, woordvoerder van organisator Live Nation.

De wegwerpbekers zijn wel nagenoeg overal ‘rPet’, stippen de kranten aan. Dat betekent dat ze gemaakt zijn van gerecycleerd materiaal en na gebruik opnieuw ingezameld worden. Op termijn zullen die uitzonderingen op de wetgeving verdwijnen. «Dit is een overgangsjaar», benadrukt Pieters nog in de kranten.