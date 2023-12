Ook in 2024 kan je opnieuw een plekje reserveren op het kerstbomenpension in Puurs

Paard&bloem was deze zomer een thuis voor 30 kerstbomen. Helaas haalde niet elke boom de eindmeet: «Er waren verschillende oorzaken, maar te weinig water in de periode dat ze binnen stonden, had de grootste impact», zegt initiatiefneemster Annelies Kerremans. «De maand februari van ’23 was ook heel droog, dat hadden we onderschat en daar hebben we ook een boom verloren. In totaal hadden wij goed nieuws voor 60% van de eigenaars!» Deze bomen worden nu opgepikt op zaterdag 2 december of zaterdag 9 december.