Plantdog: IKEA pakt uit met vegan hotdog

IKEA België stelt zijn nieuwe 'plantdog' voor, vanaf nu verkrijgbaar in de bistro's van zijn acht Belgische winkels. Na jaren onderzoek is IKEA erin geslaagd een plantaardige hotdog te maken die de smaak en textuur van de klassieke hotdog nabootst. Zo wil de keten consumenten aanmoedigen om te kiezen voor gezondere en duurzame alternatieven voor vlees.

Het lijkt op een hotdog, het smaakt als een hotdog en het knakt zelfs als een hotdog – maar het is er geen. IKEA heeft jarenlang gewerkt aan de plantdog, een plantaardig alternatief voor hotdogliefhebbers. En die liefhebbers zijn met velen: IKEA verkoopt in België jaarlijks meer dan 2,2 miljoen hotdogs. Met de plantdog wil de winkelketen die liefhebbers tonen dat een even lekker maar gezonder en milieuvriendelijk alternatief mogelijk is.

De typische knak van hotdog blijft

Bij het creëren van de plantdog waren er twee grote uitdagingen: een recept vinden dat de smaak van vlees nabootst, en een productie op poten zetten om de plantaardige hotdog aan de meer dan 680 miljoen klanten van over de hele wereld te kunnen aanbieden.

De zoektocht naar de perfecte plantdog heeft de onderzoekers zelfs op roadtrip door Duitsland en Zweden gebracht, waar de hotdog een enorm populaire snack is. Door samen te werken met voedingsexperts slaagden ze erin om het typische knakgeluid van een hotdog na te bootsen met behulp van zeewier. Daarnaast zijn nieuwe machines ontworpen om de plantdog op grote schaal te kunnen produceren, zodat klanten wereldwijd consistent hetzelfde proeven, voelen en horen – de typische knak – wanneer ze hun tanden in de plantdog zetten.

Gezonder en goedkoper

De plantdog heeft de textuur, smaak en look van vlees, maar is 100% plantaardig. Het uiteindelijke recept is een mix van appels, zoete aardappelen en uien, met rijst als bron van eiwitten en een kruidenmengsel voor de typisch rokerige smaak.

De plantdog is ook een gezonder alternatief: het bevat minder zout, suiker en verzadigd vet en heeft een hoger vezelgehalte dan de klassieke hotdog.

Ook voor je portemonnee is de plantdog extra lief.Hij kost 0,75 euro, waarmee hij meteen de meest betaalbare op de markt is, en ook de helft goedkoper is dan het vleesalternatief.

Lees ook Vegan jogster vraagt buren om ramen te sluiten tijdens het bakken van vlees