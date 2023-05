Refillution voor Mei Plasticvrij: breng je spullen binnen bij de Kringwinkel en vul gratis je fles Ecover (af)wasmiddel

Het principe is simpel. Iedereen die in mei iets inbrengt bij de Kringwinkel, mag gratis een zelf meegenomen fles van 1 literhervullen met Ecover (af)wasmiddel. Samen willende twee bedrijvenzo tijdens Mei Plasticvrij alle Vlamingen aanmoedigen om te starten met hervullen. Want, waarom zou je een plastic fles omsmelten tot een nieuwe fles, alsje al een bruikbare fles in huis hebt?

Opruimen en binnenbrengen

Ecover zet al langer in op hervulbare verpakkingen en een samenwerking met de Kringwinkel lag volgens het merk dan ook voor de hand. Zelf beelden we ons al helemaal in hoe we een mooie, glazen vintage fles vullen met wasmiddel om daar vervolgens onze hele garderobe een lentewasbeurt mee te geven. Goed voor de planeet en de portefeuille. Wil je weten of jou lokale winkel meedoet aan de actie, dan vind je via de website van de Ecover een lijst met deelnemende locaties. Tijd om dat rommelhok eens op te ruimen en alles wat je niet meer nodig hebt binnen te brengen bij de Kringwinkel lijkt ons.