Regenwoudgebied zo groot als Zwitserland vernietigd in 2022

In 2022 is een stuk regenwoud ter grootte van Zwitserland verloren gegaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het World Resources Institute (WRI) in Washington.

Zowat 4,1 miljoen hectare primair regenwoud is verdwenen, deels vernietigd door bosbranden, maar vooral door menselijke ontbossing, klinkt het. Het WRI schat verder dat elke minuut een bebost gebied zo groot als 11 voetbalvelden verdwijnt. Het gebied dat in 2022 is vernietigd, heeft 2,7 gigaton CO2 vrijgemaakt. Dit komt ongeveer overeen met de jaarlijkse uitstoot van fossiele brandstoffen in India.

Meedogenloos tempo

De tropen verloren in 2022 zowat 10 procent meer primair regenwoud dan in 2021, aldus de studie nog. «Het tempo van de vernietiging is meedogenloos», klinkt het. Primair bos, natuurlijk bos dat grotendeels onaangetast is door de mens, is van vitaal belang voor het behoud van biodiversiteit en de opslag van kooldioxide.

Het zijn vooral de tropische bossen in Brazilië en de Democratische Republiek Congo die bijzonder hard getroffen worden. In de Afrikaanse landen Ghana en Angola en in het Zuid-Amerikaanse Bolivia is de ontbossing het sterkst gestegen. Sommige landen, waaronder Indonesië en Maleisië, zijn er wel in geslaagd het verlies van bos in 2022 op een relatief laag niveau te houden.