Schattig! Afrikaans olifantje geboren in Safaripark Beekse Bergen (video)

Met uitsterven bedreigd

De Afrikaanse olifant wordt in het wild met uitsterven bedreigd, zo wordt het dier onder meer gedood voor de kostbare ivoren slagtanden. Om ervoor te zorgen dat er een zogenoemde «gezonde reservepopulatie» is van de bedreigde soort, is er een managementprogramma binnen Europese dierentuinen. In het kader daarvan is Yambo, de vader van de drie kalfjes, in 2021 naar Safaripark Beekse Bergen gekomen. Jaarlijks worden in Europese dierentuinen twee tot zes Afrikaanse olifanten geboren. In Beekse Bergen is één keer eerder een olifant geboren. Dat gebeurde in mei 2016.