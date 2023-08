Stad Leuven deelt 80 euro uit aan inwoners die Aziatische hoornaar bestrijden

Vorig jaar werden in Leuven tien nesten van de wesp verdelgd door de brandweer. «Dat aantal zit in stijgende lijn», weet burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). «Door de premie toe te kennen, willen we bijdragen aan de bestrijding van deze exotische wespensoort. We houden het zo ook financieel laagdrempelig voor onze inwoners en verenigingen.»

Opmars

De premie wordt toegekend aan mensen die een nest laten verdelgen dat zich op Leuvens grondgebied bevindt en dat is verwijderd door een erkende verdelger of door de brandweer. De brandweer van Oost-Brabant vraagt bijvoorbeeld net geen 80 euro om een nest van Aziatische hoornaars te verdelgen: deze kost kan met de premie worden teruggekregen.

De Aziatische hoornaar is al enkele jaren aan een enorme opmars bezig in onze contreien. In 2022 werden minstens vijf keer meer koninginnen van het dier teruggevonden, tegenover het jaar voordien. De wespensoort is een invasieve exoot en vormt een bedreiging voor de honingbij, die belangrijk is als bestuiver voor de land- en tuinbouw.