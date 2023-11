«Strijd klimaatopwarming schiet tekort, alleen verkoop elektrische auto’s op peil»

In de studie werd het doel om de opwarming te beperken tot 1,5 graden, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs in 2015, concreet omgezet in richtgetallen voor verschillende sectoren. De balans is treurig, zegt Sophie Boehm van WRI, hoofdauteur van de studie. «Ondanks tientallen jaren van wake-upcalls en waarschuwingen zijn onze politici er in de verste verte niet in geslaagd om voldoende snelle en grote klimaatmaatregelen te nemen.» Van de 42 onderzochte indicatoren is enkel de verkoop van elektrische auto’s op koers om de doelstellingen voor 2030 te bereiken.