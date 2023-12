Tomorrowland gaat duurzamere vliegtuigbrandstof aankopen ter compensatie van kerosine

Concreet zal voor de zogenaamde ‘party flights’ Sustainable Aviation Fuel (SAF) worden aangekocht. «Voor elke liter kerosine die nodig is, zullen we het equivalent aankopen in SAF», klinkt het bij Brussels Airlines. «Die SAF zal dan gebruikt worden binnen onze Lufthansa Group (de moedermaatschappij van Brussels Airlines, red.).»

De ‘party flights’ vliegen zelf dus niet op SAF. Dat zou een beetje prematuur zijn. Vorige week nog maar vloog de eerste transatlantische vlucht van Londen naar New York aangedreven met honderd procent SAF.’

Voor de ‘party flights’ wordt SAF aangekocht, terwijl voor de meeste andere vluchten - de zogeheten Global Journey Package - wordt gewerkt met Green Fares. Dat is een specifiek tarief van de Lufthansa Group waarmee passagiers twintig procent SAF aankopen - en geen honderd procent zoals bij de ‘party flights’.

Speciale toelating

«Meestal wordt er maar heel beperkt, maximaal een paar procent, SAF bijgemengd in vliegtuigen», verduidelijkt luchtvaartexpert Wouter Dewulf (Universiteit Antwerpen). «Uitzonderlijk vloog er vorige week een vliegtuig van Virgin Atlantic met honderd procent SAF, maar hiervoor hadden ze een speciale toelating gekregen.» Volgens Dewulf is het wel perfect mogelijk dat er SAF-certificaten van andere vluchten gekocht of toegewezen worden aan de vluchten naar het muziekfestival.

«Het is geen heilige graal, maar vandaag de dag is het de beste tussenoplossing om de luchtvaart duurzamer te maken», aldus nog de professor. «Er zijn veel discussies over greenwashing maar dit is een belangrijke en noodzakelijke stap in de richting van groener vliegen.»

Milieuactivisten stellen over het algemeen dat we nog vele jaren verwijderd zijn van duurzame brandstoffen die op grote schaal worden gebruikt. En ook Dewulf stelt dat het nog minstens vijftien jaar zal duren voordat dergelijke types vliegtuigen beschikbaar zijn en nog eens vijftien jaar voordat de meerderheid van de commerciële vliegtuigen vervangen zal zijn. Tot slot zijn er voorlopig niet genoeg productiefaciliteiten en grondstoffen beschikbaar om SAF op grote schaal te produceren.

«De reis naar een betere wereld in de toekomst begint met de stappen die we vandaag nemen», besluit Debby Wilmsen van Tomorrowland. «We werken samen om onze impact te vergroten en positieve veranderingen voor iedereen te creëren.