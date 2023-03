«Vlaamse CO2-uitstoot moet minstens dubbel zo snel omlaag»

De uitstoot van gebouwen, transport, landbouw en kleine industrie in Vlaanderen lag in 2021 bijna 10% lager dan in 2005. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wijst erop dat de teller bij haar aantreden nog maar op een daling met 4% stond, en dat in vijftien jaar tijd.