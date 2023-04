Vlaanderen voorstander van Europese natuurherstelwet, met bijsturingen

Twintig procent van de Europese natuur herstellen tegen 2030: dat is het doel van de natuurherstelwet waar de EU momenteel aan werkt. Maar de wet, onderdeel van de Europese Green Deal, beroert al een tijdje de gemoederen. Uit verschillende hoeken klinkt grote bezorgdheid over de mogelijke gevolgen die de wet kan hebben, bijvoorbeeld op de landbouw.

Bijsturingen nodig

Op Vlaams niveau had eerder CD&V al laten weten dat de wet in zijn huidige vorm «onaanvaardbaar» was. En ook binnen regeringspartij Open VLD werd er eerder al gewaarschuwd voor het dossier. Maar tot nu had de Vlaamse regering nog geen formeel standpunt ingenomen. Dat is er nu wel, laat minister Demir weten. De coalitiepartners raakten het er vrijdag over eens.

«Vlaanderen is een voorstander van een natuurherstelwet», zegt minister Demir. Maar er zijn bijsturingen aan de voorliggende tekst nodig om de tekst op maat van Vlaanderen te herschrijven, voegt ze daar aan toe. «In de huidige voorstellen worden immers niet alleen bestaande engagementen verder uitgewerkt, ook de concurrentiepositie van ondernemingen gevestigd in Vlaanderen en andere kleine, dicht bevolkte lidstaten dreigt buitenproportionele nadelige effecten te ondervinden.» Demir wijst ook op juridische vraagtekens, onder andere omdat er nieuwe onduidelijk definities worden gehanteerd voor engagementen uit bestaande richtlijnen, waardoor ook juridische risico’s opduiken.

De Vlaamse regering gaat de komende weken verder overleggen met de collega’s van andere regeringen met oog op een consensus op federaal en Europees niveau. Dat zal ter sprake komen tijdens een Raad Leefmilieu op 20 juni. Intussen voert Vlaanderen bilaterale gesprekken met Wallonië, Nederland en landen als Denemarken en Finland. Ook in de rest van Europa vragen verschillende lidstaten immers bijsturingen.

Andere activiteiten niet verhinderen

«Vlaanderen is vastberaden onze natuur te herstellen en te beschermen. We bewijzen dat ook in daden. Een Natuurherstelwet die op maat van Vlaanderen kan bijdragen aan verdere stappen vooruit is dan ook welkom, maar dan zijn er nog wat bijsturingen nodig aan de huidige teksten. Het kan immers niet de bedoeling zijn om andere activiteiten onmogelijk te maken», aldus nog Vlaams minister Zuhal Demir.