VN: «Winning van fossiele brandstoffen moet halveren om opwarming tot 1,5 °C te beperken»

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, zullen we niet enkel het gebruik van fossiele brandstoffen maar ook de winning ervan moeten halveren. Zo hebben experten in een nieuw rapport van de Verenigde Naties woensdag gewaarschuwd. Er is nog een te grote kloof tussen de toezeggingen die landen doen op klimaatgebied en de plannen die ze maken voor de winning van fossiele brandstoffen, klinkt het woensdag in het Production Gap Report.