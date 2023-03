Waterbedrijven belonen kraanwater drinken met jaar lang gratis sporten

Met de sensibiliseringscampagne #ikdrinkkraanwater informeert AquaFlanders het publiek al langer over de voordelen van kraanwatergebruik. «De kwaliteit van kraanwater is perfect en het is tweehonderd keer goedkoper dan flessenwater», zegt woordvoerder Kathleen De Schepper. «Bovendien is kraanwater duurzaam omdat het de nood aan plastic flessen en de CO2-uitstoot van het transport vermindert.»