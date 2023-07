Wilde hamster op rand van uitsterven: milieuorganisatie start rechtszaak tegen Vlaamse overheid

De wilde hamster is een beschermde diersoort die van het strengste soortenbeschermingsregime zou moeten genieten, vinden Vogelbescherming Vlaanderen en Dryade. De hamster is opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn en valt als beschermde soort onder het Vlaamse Soortenbesluit. Desondanks blijft de Vlaamse overheid ernstig in gebreke om de hamster te beschermen, klinkt het.

Limburg

Aan het begin van de twintigste eeuw was de hamster nog vrij algemeen aanwezig in Vlaanderen. Vandaag is de hamster zo goed als uitgestorven. Enkel in het Limburgse Widooie wordt er nog één zeer kleine populatie in stand gehouden. De reden voor die achteruitgang is de degradatie van de habitat door steeds intensiever wordende landbouw en monotone teelten die elkaar snel opvolgen, aldus de verenigingen. Die waarschuwen dat het leefgebied zo versnipperd is dat de soort volledig dreigt te verdwijnen in Vlaanderen.

«Ernstig werk maken»

Het eerste soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de hamster moest redding brengen maar is daar niet in geslaagd. De aanpak van dit SBP was «onvoldoende ambitieus en te vrijblijvend». Het eerste SBP liep af in 2020, maar werd al twee keer verlengd. «Hoewel het al geruime tijd duidelijk is dat het tweede SBP niet in werking zou treden voor het oogstseizoen in 2023, heeft de Vlaamse overheid nauwelijks noodmaatregelen genomen. Daardoor is de kans reëel dat ook de laatste resterende hamsterpopulatie in Widooie zal verdwijnen nog voor het tweede SBP van start gaat», aldus de verenigingen.