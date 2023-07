Aantal flexi-jobbers bereikt hoogste peil ooit

Vorig jaar is het aantal flexiwerkers sterk gestegen. Zo ging het aantal omhoog van 90.000 in het begin van het jaar naar bijna 110.000 op het einde. Opvallend is dat vooral 55+-ers de keuze maken.

«En deze cijfers zijn nog zonder de versoepelingen waarbij flexi nu ook mogelijk is in de zorg- of de cultuursector», merkt werkgeversorganisatie Unizo op. Unizo wil het gebruik van flexi-jobs dan ook uitbreiden naar alle sectoren. Dat voorstel ligt nu ook op tafel tijdens de onderhandelingen over de fiscale hervorming.