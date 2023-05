Belg minder tevreden met loonpakket, ondanks stelselmatige stijging

De Belg is minder tevreden over zijn loonpakket, terwijl zijn loon en het aantal toegekende extralegale voordelen wel stelselmatig stijgen. Dat blijkt uit de cijfers van het Salariskompas die Jobat heeft gepubliceerd. In 2022 had de modale Belg een maandloon van 3.486 euro bruto, ongeveer 16 procent meer dan vijf jaar geleden.