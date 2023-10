Deze enorme hoeveelheid werknemers in Vlaanderen hebben te veel werkstress

«De cijfers evolueren voorzichtig positief», zei SERV-voorzitter Caroline Copers woensdag bij de voorstelling van de zevende editie van de werkbaarheidsmeting. In een rondvraag bij 8.900 werkenden (dus zonder bijvoorbeeld langdurig zieken) gaf 51,8% aan ’werkbaar werk’ te hebben, terwijl dat er bij de vorige rondvraag in 2019 net iets minder dan de helft waren (49,6%). ’Werkbaar werk’ betekent dat er geen klachten zijn over stress, motivatie, leermogelijkheden of werk-privébalans.