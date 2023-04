Deze technische profielen verdienen het meest

Technici liggen goed in de jobmarkt, al is er een behoorlijk verschil qua salaris waarneembaar. Ingenieurs en luchtverkeersleiders doen het inzake loon gemiddeld het best. Kleer- en schoenmakers verdienen dan weer het minst van alle technische beroepen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, waarover Jobat bericht.

De topverdiener blijkt de ingenieur expert in elektrotechnologie, die mag rekenen op een loon van ruim 5.766 euro bruto per maand. Ook technici voor schepen en luchtvaartuigen en luchtverkeersleiders verdienen goed de kost. Hun salaris schommelt rond de 4.909 euro bruto.

Heb je een technische opleiding gevolgd en ben je geboeid door telecom en media? Weet dan dat je met een job van telecom-, radio- of televisietechnicus gemiddeld 4.231 euro bruto per maand op je loonstrookje ziet verschijnen. Ook de industrie doet het vrij goed. Technici rond industriële processen en toezichthoudend personeel in de industrie mogen rekenen op respectievelijk 4.189 euro en 4.152 euro bruto per maand. Onderaan de technische ladder

Dat zijn dan de topverdieners. Meer onderaan de technische loonladder staan bedieners van machines. Daar varieert het gemiddeld maandsalaris flink van sector tot sector. Als machinebediener in de chemiesector ben je bijvoorbeeld goed voor 3.667 euro bruto, voor machinebediening bij producten van rubber, kunststof of papier is dat 3.248 euro bruto.

Zij die installaties voor voeding en houtbewerking bedienen, kunnen dan weer rekenen op 2.976 euro bruto per maand. Over het algemeen verdien je als technicus minder naarmate je job meer ambachtelijk wordt of handwerk impliceert. Zo verdienen houtbehandelaars en meubelmakers 2.798 euro per maand. Bij kleermakers, stoffeerders en schoenmakers is dat 2.692 euro bruto. Zij staan helemaal onderaan de lijst. Belang van opleiding

Toch is het belangrijk om enkele nuances aan te brengen. De lonen waarop Statbel zich baseert, dateren namelijk uit 2020 en met de recente indexering kunnen ze dus behoorlijk zijn toegenomen. Bovendien gaat het zoals gebruikelijk natuurlijk om gemiddelden. Staar je dus vooral niet blind op de statistieken en wees niet bang om over je loon te onderhandelen als je aan de slag gaat in een technische sector.

Algemeen is de conclusie echter wel duidelijk: de bestbetaalde jobs in techniek en productie vragen om specifieke kennis, die je doorgaans opdoet in een hogere opleiding. Daardoor biedt een masterdiploma de hoogste kans op een hoog of hoger loon. Al is die opleiding ook niet allesbepalend. Heel wat bedrijven investeren namelijk in hun personeel en bieden interne en externe opleidingen aan, waardoor je op lange termijn kan doorgroeien of opklimmen bij je werkgever.