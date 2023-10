Eerste verzelfstandigde Delhaize opent de deuren in Denderleeuw: «Vandaag voeren we een vreedzame actie»

Delhaize kondigde in maart de ’franchisering’ aan van de 128 geïntegreerde supermarkten, de winkels in eigen beheer. De vestiging in Denderleeuw is de eerste van die winkels die zeven maanden later als verzelfstandigde supermarkt de deuren opent.

«Vandaag voeren we een vreedzame actie. Hier in Denderleeuw is ook altijd vreedzaam actiegevoerd, er zijn nooit vernielingen aangebracht», zegt vakbondssecretaris Karen Van de Voorde van BBTK. «We willen het personeel tonen dat we nabij zijn», klinkt het. «Het is niet de bedoeling de winkel te sluiten.»

Verzelfstandiging niet meer terug te draaien

De franchisering is in Denderleeuw intussen een feit. De bonden waren steeds tegen de verzelfstandiging, maar die is hier niet meer terug te draaien. BBTK wil de werknemers van de vestiging nu tonen dat de bond blijft werken rond de loon- en arbeidsvoorwaarden, klinkt het. En Van de Voorde wil ook «de hand uitsteken naar de nieuwe eigenaars».

Op de geboortelijst staat onder meer het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden, het behoud van de huidige barema’s alsook het behoud van de verlofregeling, de avonduren, premies en sociaal overleg.

De opening verloopt rustig. Een politiewagen patrouilleert er en er is een 4-tal bewakingsagenten aanwezig. Bij opening poseerde het winkelpersoneel voor een groepsfoto. De klanten krijgen een attentie. De andere vakbonden waren niet aanwezig.

Woensdag eerste in Wallonië

Intussen heeft Delhaize al voor 51 van de 128 betrokken winkels een overnemer gevonden. In Denderleeuw gaat het om de eigenaars van een kleinere Proxy Delhaize in dezelfde gemeente.

In het Henegouwse Bouffioulx (Châtelet) staat woensdag de eerste opening van een verzelfstandigde winkel in Wallonië op de planning. Daags nadien volgt Izegem. Volgende week woensdag volgt een eerste vestiging in Brussel (Mutsaard), zo leert de planning die Delhaize vorige maand communiceerde.

De intentie van Delhaize zorgde de voorbije maanden voor veel vakbondsprotest. Zeker de eerste weken bleven vele winkels toe en ook aan het distributiecentrum in Zellik waren er verschillende blokkades. De directie schakelde vaak gerechtsdeurwaarders en dwangsommen in om winkels open te krijgen bij protest.

Nieuw voorstel

Eind september zette Delhaize de franchisering door met het eigen sociaal voorstel, dat de vakbonden opnieuw hadden afgewezen. Het voorstel, dat er kwam onder begeleiding van een facilitator, voorziet onder meer in een transitiepremie van 1.645 euro bruto, aangevuld met 125 euro bruto per volledig jaar anciënniteit, en een premie van 10.000 euro bruto voor wie vervroegd met pensioen kan en wil gaan. Werknemers behouden ook hun loon- en arbeidsvoorwaarden. En er is een garantie dat er tot minstens eind 2028 geen winkels sluiten. De vakbonden plaatsten onder meer vraagtekens bij het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden op de langere termijn. Voor Delhaize is de franchisering nodig om met die winkels weer aan te knopen met groei.

