Helft Belgen wil collega's vaker zien op kantoor

Nu de zomervakantie erop zit en we weer met z’n allen aan het werk zijn, luidt weer de vraag. Werken we vooral thuis of pendelen we naar kantoor? Volgens een studie van YouGgov zou bijna 50% van de werkende Belgen hun collega's vaker willen zien. Bovendien is 37% van mening dat telewerken een negatieve impact kan hebben op de persoonlijke en professionele ontwikkeling. De grootste uitdagingen zijn het gebrek aan menselijke relaties (29%) en het delen van informatie tussen collega's (29%), gevoel van isolement (22%) en een verhoogde werkdruk (20%).

«Met het oog op de crisis in de kantoorvastgoedsector, is het belangrijk dat de grote spelers en bedrijven hun plannen herzien en ruimtes aanbieden die beter zijn aangepast aan de behoeften van werknemers en hun hybride manier van werken. Werknemers komen meer dan ooit naar kantoor om hun collega's te zien, contacten te leggen en te onderhouden, informatie in te winnen of nieuwe ideeën te genereren – dingen die ze niet op afstand kunnen doen. Professionele ontmoetingsplaatsen – kantoren, evenementen, trainingscursussen en dergelijke – moeten daarom in de eerste plaats een facilitator zijn om ideeën samen te brengen en te laten circuleren», aldus Victor Carreau, CEO en medeoprichter van Comet.

Comet startte in 2016 met het aanbieden van vergader- en evenementenlocaties. Het bedrijf dat van oorsprong vastgoedspeler is, ziet de resultaten van deze studie als een kans om zich meer te richten op de totale gastvrijheid: het verwelkomen en ondersteunen van zijn klanten. Door zich te richten op de tekortkomingen en frustraties die het gevolg zijn van telewerken, wil het bedrijf zich voorbereiden op de volgende ontwikkelingsfase en de verandering van hun merk aankondigen. Carreau is blij met deze ontwikkeling: «Hoewel we een vastgoedspeler blijven, valt het op dat onze klanten vooral komen en terugkeren voor onze warme, menselijke begeleiding. Het werd tijd dat deze nabijheid weerspiegeld is in onze visuele identiteit, omdat we in de eerste plaats in de dienstensector zitten, van mensen voor mensen. Via onze vestigingen proberen we professionals samen te brengen in een wereld die hen uit elkaar te drijft, en hen aan te moedigen om met elkaar in dialoog te gaan. Daarom gebruiken we in ons nieuwe merk het voorvoegsel ‘co’: dit komt onder andere van de woorden ‘collaboratie’, ‘collectief’ en ‘cohesie’.»