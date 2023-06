Hoeveel uur telt de ideale werkdag?

Hoewel het intussen wel duidelijk is dat niemand acht uur op een dag productief kan zijn, blijft working nine to five volgens het ritme van Dolly Parton voor velen de norm. Of zal dat binnenkort veranderen? Onderzoekers kwamen er namelijk achter dat de ideale werkdag voor onze productiviteit en ons geluksgevoel vijf uur duurt.

«Onderzoek toont aan dat de meeste mensen zich maximaal vijf uur goed kunnen concentreren», zegt Alex Pang, oprichter van het consultancybedrijf Strategy and Rest aan het Britse Wired. «Natuurlijk lukt het op sommige dagen wel om over die tijd te gaan, maar de meesten onder ons zijn tot vijf uur per dag echt productief.»

Nog minder?

Pang stelt dus een vijfurige werkdag voor om de productiviteit van de werknemers optimaal te houden, maar voor sommigen mag het zelfs nog wat minder zijn. In 2019 gaven Britse werknemers in een enquête aan dat ze productief zijn gedurende slechts twee uur en 53 minuten per dag. Wat doen we dan in die overige tijd? Op sociale media scrollen, nieuwswebsites checken en babbelen met collega’s.

Productiviteit, maar ook druk

Ook Rita Fontinha, hoofddocent aan de Henley Business School, bevestigt dat een kortere werkdag goed kan zijn voor zowel de werknemers als de organisatie. Een kwaliteitsvol en productief werkleven van de werknemers bevordert immers de financiële prestaties van de organisatie. En daar draait het uiteindelijk allemaal om voor het bedrijf.

Toch vereist een kortere werkdag ook flexibiliteit. «Mensen kunnen een extra druk voelen om taken op tijd af te ronden. Uit mijn studie blijkt dat je hen wel de ruimte moet bieden om extra tijd te besteden aan taken als dat nodig is», aldus Fontinha.

«Geen tijd meer voor koffieklets»