Jongeren willen flexibiliteit op het werk, maar ook duidelijke afscheiding werk-privé

Jongeren willen flexibiliteit op de arbeidsmarkt, maar ook een duidelijke afscheiding tussen werk- en privéleven. Dat blijkt uit de enquête ’Bridging the future’, die werkgeversorganisatie VBO liet uitvoeren in samenwerking met verzekeraar AG en iVox. «Dat is een dilemma dat op bedrijfsniveau geregeld moet worden, een ’eenheidsworstwet’ is daarvoor geen oplossing», zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans.