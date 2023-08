Recordaantal Vlamingen heeft tweede job

«Wereldkampioen afromen»

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) ziet verschillende redenen waarom het aantal mensen met een tweede job blijft stijgen. «Velen stappen om fiscale redenen geheel of gedeeltelijk over naar het statuut van zelfstandige - eigenlijk schijnzelfstandige», zegt hij. «Ons land is namelijk wereldkampioen in het afromen van lonen van alleenstaanden en tweeverdieners zonder kinderen.»

Ook enkele arbeidsmarkthervormingen hebben bijklussen een duwtje in de rug gegeven. Denk aan flexi-jobs in de horeca, bij de bakker, slager, kapper of winkel. Sinds dit jaar kan dat ook in de zorg, de sport-, de evenementen- en cultuursector. Het loon wordt niet belast en men moet er geen socialezekerheidsbijdragen op betalen. De enige voorwaarde is dat je elders minstens vier vijfde moet werken.