Ruim één op vier werknemers verzuipt in het werk na de vakantie

Na de vakantie heb je het gevoel dat je batterijen zijn opgeladen. Maar tijdens de eerste dag op het werk voel je ze ook evengoed weer leeglopen door een overvolle mailbox of het werk dat zich bleef opstapelen terwijl je weg was. Herkenbaar? Maar liefst zes op de tien werknemers zou te veel werk hebben na een vakantie. Dat blijkt uit een online onderzoek van Protime, die uitgevoerd werd tussen 29 maart 2023 en 13 april 2023 door onderzoeksbureau iVOX bij 1.000 Nederlandstalige Belgen die werken als bediende.

Vakantieblues

Werkmails opvolgen op vakantie

Opvallend: één op de acht werknemers (16,8%) zou tijdens een vakantie werkmails opvolgen om op die manier stress na de vakantie te vermijden. Bij de mannen loopt dit op tot 19,5% tegenover 14,5% bij de vrouwen. Toch is dit meestal geen goed idee volgens Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven: «Vakantie is goed voor onze mentale gezondheid, maar dan moeten we wel loskoppelen van het werk. Wie tijdens deze periode niet met het werk bezig is, zal meer ontspannen uit vakantie terugkeren. Als je dit echt niet kan, dan check je best maximum één uur per dag je mails. Kies hiervoor dan een vast tijdstip zodat je het werk nadien weer kan loslaten.»