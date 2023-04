Vier manieren om bevriend te raken met je nieuwe collega’s

Als nieuwkomer binnenstappen in het team kan een uitdaging zijn. Je nieuwe collega’s kennen elkaar al door en door, terwijl jij nog volop de teamsfeer en de verschillende karakters in het team moet ontdekken. Staffing specialist Walters People deelt vier manieren om in geen tijd bevriend te raken met je nieuwe collega’s.

Zet de eerste stap

Een simpele begroeting is de beste manier om nieuwe vrienden te maken. Door als eerste de hand de reiken, positioneer je jezelf als vriendelijk, beleefd en benaderbaar. Dit zal je helpen om meteen te beginnen bouwen aan je netwerk van contacten binnen het bedrijf.

Wees niet bang om hulp te vragen

Als nieuweling komt er in de eerste weken ongetwijfeld een moment waarop je niet weet wat je moet doen, hoe iets werkt of waar je iets kan vinden. Dit is de perfecte gelegenheid om je nieuwe collega's om hulp te vragen, zodat zij je verder kunnen helpen. Jouw nieuwe team zal je waarschijnlijk zelfs aanmoedigen om vragen te stellen, omdat het een kans is om met mensen te praten en bij te leren. Zorg er wel voor dat je je collega’s ook eens hulp biedt wanneer zij dat later nodig hebben.

Ga gesprekjes aan

Grijp tijdens je eerste weken in je nieuwe job de kans om vragen te stellen aan je nieuwe collega’s en zo meer over hen te weten te komen. De meeste mensen zullen automatisch ook op hun beurt vragen aan jou stellen. Zo blijft het gesprek op gang en kunnen jullie gemeenschappelijke interesses ontdekken. Misschien steunen jullie dezelfde sportteams, eten jullie graag dezelfde keuken of kijken jullie naar dezelfde series. Deze gemeenschappelijke topics zorgen voor gespreksstof voor latere conversaties – een goede basis om een vriendschap te ontwikkelen.

Doe mee aan activiteiten buiten het kantoor

Tijd doorbrengen met collega's buiten het kantoor is de snelste manier om contacten te leggen en duurzame vriendschappen te ontwikkelen. Of het nu gaat om een avondje uit of een teambuildingactiviteit, dergelijke momenten bieden een uitstekende gelegenheid om mensen te leren kennen buiten de normale werkomgeving. Ga zeker na of er tijdens de lunch ook sociale activiteiten plaatsvinden, zoals voetballen of joggen. Ook dit is een mooie kans om de band met je teamleden te verstevigen.