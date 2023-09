ZO tevreden zijn de Belgen over hun baas

Met 55% tevreden Belgen scoren we in lijn met het Europese gemiddelde (53%) en bv. werknemers in de UK (55%). In een aantal landen is de tevredenheid hoger, zoals in Nederland, Ierland, Finland (63%), Noorwegen (62%), Zweden en Zwitserland (60%), maar ook Denemarken (59%). In Italië (42%), Frankrijk (43%) en Duitsland (50%) zijn er minder werknemers tevreden met de leidinggevende.