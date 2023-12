Amerikaanse luchtvaartmaatschappij biedt gratis extra stoel aan voor ‘plus size’-passagiers (video)

In het nieuw inclusiebeleid van Southwest Airlines valt te lezen dat klanten hun zitbehoeften kunnen bespreken met de klantenservice. «Als wordt vastgesteld dat er een tweede (of derde) stoel nodig is, krijgt u een gratis extra stoel toegewezen.»

Als een extra stoel nodig is, dan kijkt de luchtvaartmaatschappij wat mogelijk is. In sommige gevallen zullen andere passagiers een nieuwe stoel toegewezen worden vanwege ‘de ongeplande accommodatie’. Wanneer de vlucht volboekt is, kan het zijn dat ze niets kunnen doen. Passagiers met overgewicht die zeker willen zijn van het extra zitje kunnen op voorhand ook een extra zitplaats kopen. Zij kunnen achteraf een terugbetaling regelen via Southwest Airlines. «Op die manier zijn reizigers er zeker van dat de extra stoelen beschikbaar zijn.»