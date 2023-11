Brussels Airlines verwelkomt allereerste gloednieuwe vliegtuig

De A320neo (waarbij neo staat voor «new engine option") met kenteken OO-SBA werd woensdag overgevlogen vanuit de Airbus-fabriek in Toulouse, in het zuiden van Frankrijk. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Brussels Airlines dat de maatschappij een splinternieuw toestel krijgt rechtstreeks van bij de vliegtuigbouwer. Het vliegtuig met 180 zitjes, bedoeld voor vluchten van korte en middellange afstand, werd op Zaventem verwelkomd met een watersaluut.