Brusselse feestvierders nemen gratis openbaar vervoer tijdens nieuwjaarsnacht

De MIVB versterkt haar aanbod tijdens de nieuwjaarsnacht om feestvierders veilig op hun bestemming te krijgen, meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij dinsdag in een persbericht. Van middernacht tot 5.30 uur is het MIVB-net gratis voor alle reizigers. Ook in 68 Vlaamse steden en gemeenten is het aanbod van De Lijn tijdens oud en nieuw gratis.