Dagjestoeristen in Venetië moeten vanaf 2024 toegang betalen

De regeling treedt volgend voorjaar in voege en zal aanvankelijk gelden op 30 dagen waarop de ervaring geleerd heeft dat er veel bezoekers afzakken. Bedoeling is het initiatief later uit te breiden.

Cruisetoeristen

Venetië is een van de meest bekende toeristische bestemmingen ter wereld. In het centrum van de lagunestad wonen nog maar 50.000 mensen permanent. In het hoogseizoen zijn er op sommige dagen meer dan het dubbele aantal toeristen te gast. De stroom aan bezoekers leidt al jaren tot grote problemen. Vooral cruisetoeristen zijn een doorn in het oog. Er gaan al langer stemmen op om toegangsgeld te vragen, maar ook onder de inwoners zijn de plannen omstreden.

Code

Dagjestoeristen zullen via een website een QR-code op hun smartphone kunnen laden, die bij controles getoond zal moeten worden. Hebben ze die code niet, riskeren ze een boete tussen 50 en 300 euro. Het stadsbestuur wil naar eigen zeggen een «evenwicht» in de belangen van inwoners en toeristen bewerkstelligen. De VN-werelderfgoedorganisatie Unesco buigt zich over de vraag of Venetië op de lijst van «bedreigd werelderfgoed» komt. Nog deze maand wordt een beslissing verwacht.

