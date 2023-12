De Lijn loodst opnieuw feestvierders door de oudejaarsnacht

Het gratis vervoer is er in 67 gemeenten in Antwerpen en Limburg, alsook in Brugge. «Dankzij een samenwerking met verschillende lokale besturen en provincies kunnen we het feestvervoer op meerdere locaties gratis of goedkoper aanbieden aan de reiziger», aldus directeur-generaal van De Lijn Ann Schoubs.