Deze step van Belgische makelij rijdt op drie wielen: «Dit model is built to last»

Verder springt de «built to last»-mentaliteit van de e-step met drie wielen in het oog. «De TAITO S1 is niet alleen bestand tegen alle weersomstandigheden, elk onderdeel is ook te herstellen of vervangen dankzij een modulair ontwerp», licht Jules toe. «De step is duurzaam en koop je voor het leven. Elk onderdeel is door een expert eenvoudig te vervangen. Daarmee onderscheiden we ons: huidige e-steps zijn zelden waterdicht waardoor ze in ons weer snel gebreken vertonen. Ze herstellen is vaak niet mogelijk door de grote hoeveelheid gelijmde componenten, waardoor je met een wegwerpproduct zit.»

Van Belgische makelij